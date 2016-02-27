Муслим Магомаев - О море, море (Синяя вечность), аккорды

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B7
     
Em
             
Am

Море вернулось говором чаек, 
          
D
                 
G

Песней прибоя рассвет пробудив. 
  
E
      
Am
                   
Em

Сердце, как друга, море встречает, 
              
B7

Сердце, как песня, летит из груди. 
 
       
Em
                  
Am

О, море, море, преданным скалам 
        
D
                
G

Ты ненадолго подаришь прибой. 
  
E
      
Am
                   
Em

Море, возьми меня в дальние дали 
         
B7

Парусом алым вместе с собой. 
 
  
B7
       
Em
             
Am

Грустные звезды в поисках ласки 
              
D
                 
G

Сквозь синюю Вечность летят до Земли. 
  
E
        
Am
                   
Em

Море навстречу им в детские сказки 
                 
B7

На синих ладонях несет корабли. 
 
       
Em
                  
Am

О, море, море, преданным скалам 
        
D
                
G

Ты ненадолго подаришь прибой. 
  
E
      
Am
                   
Em

Море, возьми меня в дальние дали 
         
B7

Парусом алым вместе с собой.
 
 
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