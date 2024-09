Прокрутка

B7 Em Am Море вернулось говором чаек, D G Песней прибоя рассвет пробудив. E Am Em Сердце, как друга, море встречает, B7 Сердце, как песня, летит из груди. Em Am О, море, море, преданным скалам D G Ты ненадолго подаришь прибой. E Am Em Море, возьми меня в дальние дали B7 Парусом алым вместе с собой. B7 Em Am Грустные звезды в поисках ласки D G Сквозь синюю Вечность летят до Земли. E Am Em Море навстречу им в детские сказки B7 На синих ладонях несет корабли. Em Am О, море, море, преданным скалам D G Ты ненадолго подаришь прибой. E Am Em Море, возьми меня в дальние дали B7 Парусом алым вместе с собой.