Муслим Магомаев - О море, море (Синяя вечность), аккорды
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B7EmAmМоре вернулось говором чаек,DGПесней прибоя рассвет пробудив.EAmEmСердце, как друга, море встречает,B7Сердце, как песня, летит из груди.EmAmО, море, море, преданным скаламDGТы ненадолго подаришь прибой.EAmEmМоре, возьми меня в дальние далиB7Парусом алым вместе с собой.B7EmAmГрустные звезды в поисках ласкиDGСквозь синюю Вечность летят до Земли.EAmEmМоре навстречу им в детские сказкиB7На синих ладонях несет корабли.EmAmО, море, море, преданным скаламDGТы ненадолго подаришь прибой.EAmEmМоре, возьми меня в дальние далиB7Парусом алым вместе с собой.
Аппликатуры аккордов
366,360 438 27.02.2016
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